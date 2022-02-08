ПсковГУ открыл восемь учебных лабораторий для медиков, химиков и биологов

ПСКОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Опорный вуз Псковской области - Псковский государственный университет (ПсковГУ) открыл восемь учебно-научных лабораторий благодаря участию в федеральной программе "Приоритет 2030". Это позволит начать подготовку профессиональных медицинских кадров, которых в регионе в данный момент не хватает, сообщила во вторник пресс-служба вуза.

"В ПсковГУ открылись учебно-научные лаборатории для будущих медиков, химиков и биологов. Восемь лабораторий и анатомический музей с двумя зонами - сухой и мокрой: в новом семестре студенты Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ начинают осваивать современное оборудование и технику, закупленные университетом по программе "Приоритет 2030". В числе новых пространств, где ученые смогут проводить эксперименты, - лаборатория для проведения комплексных экологических исследований, мультилаборатория, биохимическая и микробиологическая лаборатории", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, благодаря открытию лабораторий будущие псковские медики, химики и биологи получат все необходимые практические навыки, которые позволят им "быть незаменимыми профессионалами, востребованными в регионе". Кроме того, ПсковГУ планирует отправить в Министерство здравоохранения РФ заявку на получение статуса университета-куратора по медицинскому направлению в Псковской области.

"Это даст возможность участвовать в федеральных программах развития. В ближайшее время направления обучения "Лечебное дело" и "Биомедицина" пройдут международную аккредитацию. По программе "Приоритет 2030" в прошлом году вуз потратил больше 20 млн рублей для оснащения учебных лабораторий новым современным оборудованием. В 2022 году планируется потратить еще около 12 млн рублей на материально-техническое оснащение института: к восьми уже сданным лабораториям добавится еще шесть", - говорится в сообщении.

Опорный вуз Псковской области, Псковский государственный университет (ПсковГУ), является ведущим и самым крупным образовательным учреждением в регионе. Всего в вузе обучаются порядка 3 тыс. студентов. В 2020 году вуз впервые принял студентов из стран Африки, в том числе из Нигерии, Египта и Чада. За счет этого вуз более чем в два раза расширил географию стран мира, граждане которых поступили на различные образовательные программы. Среди студентов вуза также граждане Йемена, Иордании, Ирака, Китая, Марокко, Руанды, Сирии, Афганистана. В списке студентов также значатся граждане Македонии, Вьетнама, Сенегала, Индии, а также стран восточной Европы и государств СНГ.