Глава Волгоградской области предложил запустить проект новой инфекционной службы в регионе

ТАСС, 8 февраля. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров предложил запустить пилотный проект новой инфекционной службы на территории региона, с такой просьбой он выступил во вторник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

"В регионах нашей страны важно иметь проработанные и реализованные на практике варианты решения этой сложной задачи (борьбы с коронавирусом). В этой связи прошу вас поручить Министерству здравоохранения Российской Федерации проработать план по реализации в Волгоградской области пилотного проекта современной инфекционной службы, которая может в дальнейшем стать пилотным проектом для масштабирования и в других сопоставимых регионах России", - сказал Бочаров, обращаясь к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Ранее в администрации региона сообщали, что план по вакцинации жителей Волгоградской области от новой коронавирусной инфекции выполнен на 94% - привито более 1,5 млн человек. Общий прирост заболевших коронавирусной инфекцией за последнюю неделю составил около 10 тыс. человек, по ежесуточным показателям - более 1,5 тыс. заболевших, из которых 30% - это дети и подростки. Волгоградская область выразила готовность при необходимости в 4 раза увеличить инфекционный коечный фонд, до 10 тыс. коек.

По данным регионального штаба, в Волгоградской области с начала пандемии зарегистрировано более 152 тыс. случаев заболевания и около 7 тыс. летальных исходов.