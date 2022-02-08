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Гинцбург назвал условие окончания пандемии

АНКАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Пандемия ковида может закончиться, если 80% населения планеты будут вакцинированы в срок не более 7 месяцев. Об этом сообщил в интервью турецкому Анатолийскому агентству директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Пандемия коронавируса может закончиться, если до 80% населения планеты будет вакцинировано в короткий срок - не более семи месяцев. Для достижения этой цели в первую очередь необходимо создать достаточный запас вакцин и обеспечить [ими] страны, которые не производят вакцины против COVID-19", - приводит во вторник агентство слова Гинцбурга.

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