В Петербурге развернули дополнительно 200 коек в "Ленэкспо" для ковид-пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Петербург продолжает увеличивать коечный фонд для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в работу введены еще 200 мест в седьмом павильоне временного госпиталя "Ленэкспо". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета по здравоохранению города.

"[Введены] 200 коек в седьмом павильоне "Ленэкспо", общее количество составляет 600 коек", - говорится в сообщении. Общая численность коечного фонда временного госпиталя "Ленэкспо" составляет 2 тыс. На сегодняшний день из 1 тыс. мест в седьмом павильоне в резерве остаются 400.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, всего в городе для ковид-пациентов развернуто более 10 тыс. коек, из них свободны почти 13%.

Как следует из отчета, количество пациентов с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, выросло до 158,4 тыс. Также количество людей, получающих бесплатную лекарственную терапию на дому, увеличилось до 156,5 тыс. При этом уровень госпитализаций снизился, на прошлой неделе он составлял 700-800 человек в сутки, сегодня - 584. К аппаратам ИВЛ подключены 329 пациентов, 648 находятся в реанимации.

Ранее пресс-служба комитета по здравоохранению города сообщала, что рост госпитализаций вызван общим ростом заболеваемости COVID-19, усиленный режим работы медиков наблюдается в амбулаторном звене. При этом количество пациентов с тяжелым течением болезни снизилось на 5% с конца 2021 года.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге улучшается, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом опустился до 11 014 человек, накануне было 13 372, а на прошлой неделе показатель достигал 20 тыс. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,1 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 902 877 человек (9 090 за сутки), умерли 30 398 (67 за сутки).