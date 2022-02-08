В Калужской области заболеваемость ковидом и ОРВИ среди медработников превысила 40%

КАЛУГА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 40% медицинских работников в Калужской области болеют коронавирусом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), что осложняет работу учреждений здравоохранения. Снизить напряженность позволяет телемедицинский центр, принимающий свыше половины заявок от пациентов, сообщил во вторник во время прямого эфира во "ВКонтакте" министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

"Процент заболевших среди медработников составляет больше 40. Мы сейчас сталкиваемся с трудностями кадрового обеспечения. Тем не менее, есть выход. Мы готовились к наступлению штамма "омикрон", есть телемедицинский центр который довольно эффективно работает и обрабатывает больше половины заявок, которые идут от населения", - сказал он.

Министр отметил, что при ажиотажном спросе на получение медицинской помощи у населения могут возникать недовольства очередями, задержкой в выдаче лекарств и временем ожидания ответа оператора телемедицинского центра. Эту проблему областной Минздрав намерен решить, в том числе за счет привлечения к работе около 150 студентов-медиков из Калужского госуниверситета им. К. Э. Циолковского.

Губернатор Владислав Шапша во вторник в своем Telegram-канале сообщил, что поручил региональному Минздраву разрабатывать и внедрить дополнительные способы решения проблемы кадрового дефицита. На данный момент в учреждения здравоохранения региона требуется свыше 770 специалистов. "Нужны дополнительные меры по стимулированию работников скорой помощи, чтобы повысить интерес и мотивацию людей работать в этой службе", - отметил он.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 8 февраля, в Калужской области с начала пандемии выявлено 79 491 случай заражения коронавирусом, в том числе 1 423 - за последние сутки. Выздоровели 64 716 человек, 1 318 пациентом умерли.