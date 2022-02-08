Число заболевших ковидом и ОРВИ выросло в Вологодской области в четыре раза

ТАСС, 8 февраля. Число заболевших коронавирусной инфекцией и ОРВИ увеличилось в Вологодской области с конца января в четыре раза, с 2 до 8 тыс. заболевших в сутки, сообщил во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

"Нагрузка на первичное звено возросла. Число обращений выросло в четыре раза, с 2 тыс. на конец января до 8 тыс. на 7 февраля. Это связано с ростом заболеваемости коронавирунсой инфекцией и ОРВИ. Прирост заболевших ковидом за минувшие сутки - 2 040 человек, для сравнения: на пике [заболеваемости] 19 января прошлого года у нас было в пять раз меньше", - сказал Кувшинников.

Вслед за ростом числа заболевших с небольшим отставанием начался рост и числа госпитализированных, отметил глава региона. "Сейчас развернуто 1 585 инфекционных коек, они обеспечены всем необходимым, от врачей до кислорода. Впервые у нас такое большое количество госпитализированных детей - 200 детей в стационарах. Загрузка монопрофильных госпиталей составляет 89%, мы готовы развернуть дополнительные койки, как в детских стационарах, так и в монопрофильных госпиталях", - сообщил губернатор.

По его словам, среди заболевших насчитывается более 2 тыс. медработников. На смену им привлечены на работу 143 студента медицинских вузов, 37 ординаторов, 592 студента медколледжей области, при необходимости готовы привлечь еще до 500 человек. Всем иногородним оплачивается проживание в Вологде и Череповце за счет бюджета области. Также из регионального бюджета выделены дополнительные средства на поддержку медработников. Привлечены также 80 волонтеров из числа сотрудников организаций соцзащиты, культуры, образования, спорта.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что сейчас во всех регионах тестирование на коронавирус проводится на должном уровне. "Мы это четко видим по мониторингу. При этом по итогам прошлой недели отмечен рост показателей не только заболеваемости, но и госпитализаций. Это касается и Вологодской области", - указал глава кабмина.

Он обратил внимание на то, что в регионе существенно увеличилось число взрослых граждан, которые лечатся от ковида в стационарах. "А также больше стало пациентов, тяжело переносящих болезнь. И в целом показатель заболеваемости превышает среднероссийский", - констатировал премьер.