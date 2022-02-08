Суд в Петербурге рассмотрит иск о ликвидации фонда-иноагента за поддержку ЛГБТ-движения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подало иск о ликвидации фонда социально-правовой помощи "Сфера" (включен в перечень НКО-иноагентов), который занимается поддержкой представителей ЛГБТ-движения в России. Деятельность организации, считает истец, идет вразрез с государственной политикой, нацеленной на сохранение, преумножение и развитие человеческого капитала, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Осуществление деятельности, не соответствующей целям создания некоммерческой организации, особенно имеющей статус благотворительной, и традиционным семейным ценностям, закрепленным в Конституции РФ, является основанием для ликвидации организации как представляющей угрозу публичному порядку и режиму законности в деятельности всех институтов гражданского общества", - цитирует пресс-служба доводы истца. Материалы дела уже переданы судье, однако к производству заявление еще не принято.

В иске управление Минюста опирается на материалы ведомственной проверки. Она установила, что деятельность "Сферы" осуществляется с грубыми и множественными нарушениями законодательства РФ, "носящими преимущественно неустранимый характер". Поддерживая ЛГБТ-движение в России, фонд тем самым способствует распространению взглядов ЛГБТ-сообщества и вовлечению в эту деятельность несовершеннолетних, считают в Минюсте.

На сайте самого фонда отмечается, что он "содействует обеспечению равных прав и уважению человеческого достоинства независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности путем поддержки инициатив и предоставления социально-правовых услуг представителям ЛГБТ-сообщества и их близким".

1 марта 2016 года благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера" был внесен Минюстом России в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.