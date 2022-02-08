В Тульской области запрет на проведение банкетов и работу фудкортов продлили до 1 марта

ТУЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во вторник внес изменения в указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с пандемией коронавируса. Запрет на проведение банкетов, развлекательных мероприятий, работу фудкортов и детских игровых комнат продлен до 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора, по 1 марта продлены следующие ограничительные меры: запрет на деятельность фудкортов (за исключением дистанционной торговли и самовывоза), детских игровых комнат и аттракционов в торговых центрах; приостановление проведения банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий", - говорится в сообщении.

До 1 марта сохраняется требование о проведении бесконтактной термометрии на входах в торговые центры, музеи, кинотеатры и при проведении концертных, театральных, цирковых и спортивных мероприятий, в организациях общепита. Заполняемость залов кинотеатров, театров, музеев по-прежнему должна быть не более 50%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 8 февраля, в Тульской области с начала пандемии выявлено 103 987 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2 610 - за последние сутки. Выздоровели 74 933 человека, 4 984 пациента умерли.