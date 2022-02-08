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Путин назвал формирование прочной защиты от инфекций самой актуальной научной задачей

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Формирование прочной защиты от новых инфекций является самой актуальной задачей для научного сообщества. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, открывая заседание Совета по науке и образованию, которое проходит в режиме видеоконференции.

"Начну с самой актуальной, востребованной сегодня задачи - сформировать прочную, надежную защиту от новых инфекций", - сказал Путин.

Президент отметил, что необходимо сформировать в РФ научную систему высокоточного мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов.

Путин заявил, что отказываться от углеводородов пока рановато, они будут активно использоваться еще, может быть, 50 лет.

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Путин, Владимир Владимирович
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