В Воронежской области до 16 февраля продлили запрет на работу театров, цирков и кинозалов

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Воронежской области Александр Гусев из-за роста заболеваемости ковидом с 8 февраля до 16 февраля продлил в регионе запрет на работу театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также проведение всех спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

"Губернатор Александр Гусев продлил действия дополнительных антиковидных мер защиты по 16 февраля. Запрещено проводить чемпионаты, первенства, кубки России, всероссийские и межрегиональные соревнования и другие спортивные мероприятия муниципального и регионального уровней в закрытых помещениях. Запрещена работа цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций", - говорится в сообщении.

Ранее запрет из-за роста заболеваемости ковидом был введен с 1 февраля на неделю. По данным пресс-службы, также до 16 февраля продлен дистанционный режим работы учреждений дополнительного образования, исключение сделано для индивидуальных занятий.

В Воронежской области введены новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости ковидом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 23 раза - со 175 до 4 003. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявлено 243 564 случая заражения коронавирусом, выздоровели 205 103 человека, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, запрещена ночная работа заведений общепита, отменены все спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях, с 3 по 16 февраля на удаленку переведены ученики 5-11-х классов школ Воронежа.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и некоторых других сфер деятельности. По данным сайта стопкоронавирус.рф, сейчас вакцинированы 1 401 039 человек, завершили вакцинацию 1 349 804 человека, что составляет 89% от плана.