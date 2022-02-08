{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Воронежской области до 16 февраля продлили запрет на работу театров, цирков и кинозалов

В регионе также нельзя проводить спортивные мероприятия в закрытых помещениях

ВОРОНЕЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Глава Воронежской области Александр Гусев из-за роста заболеваемости ковидом с 8 февраля до 16 февраля продлил в регионе запрет на работу театров, кинотеатров, концертных залов, цирков, а также проведение всех спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Губернатор Александр Гусев продлил действия дополнительных антиковидных мер защиты по 16 февраля. Запрещено проводить чемпионаты, первенства, кубки России, всероссийские и межрегиональные соревнования и другие спортивные мероприятия муниципального и регионального уровней в закрытых помещениях. Запрещена работа цирков, театров, кинотеатров, концертных организаций", - говорится в сообщении.

Ранее запрет из-за роста заболеваемости ковидом был введен с 1 февраля на неделю. По данным пресс-службы, также до 16 февраля продлен дистанционный режим работы учреждений дополнительного образования, исключение сделано для индивидуальных занятий.

В Воронежской области введены новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости ковидом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 23 раза - со 175 до 4 003. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявлено 243 564 случая заражения коронавирусом, выздоровели 205 103 человека, более 10,2 тыс. умерли. С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, запрещена ночная работа заведений общепита, отменены все спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях, с 3 по 16 февраля на удаленку переведены ученики 5-11-х классов школ Воронежа.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и некоторых других сфер деятельности. По данным сайта стопкоронавирус.рф, сейчас вакцинированы 1 401 039 человек, завершили вакцинацию 1 349 804 человека, что составляет 89% от плана.

Теги
РоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичПандемия COVID-19
Новая система обращения с ТКО
Проект завода по переработке мусора в Ленобласти прошел экологическую экспертизу
Предприятие в Кингисеппском районе будет иметь санитарную зону 2 км, что в четыре раза больше европейского норматива, его планируется построить при помощи федеральных субсидий
Читать полностью