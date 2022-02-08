В Вологодской области вдвое увеличили объем проводимых тестов на ковид

ТАСС, 8 февраля. Власти Вологодской области увеличили объемы тестирования на коронавирус вдвое, до 9 тыс. исследований в сутки. Тестируют всех с признаками ОРВИ, сообщил во вторник губернатор Олег Кувшинников на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

"Мы увеличили объемы тестирования на коронавирус в два раза, до 9 тысю в сутки. Тестируем всех с признаками ОРВИ. За неделю зафиксировано почти 40 тыс. случаев, это в четыре раза выше, чем за аналогичную неделю прошлого года. Таких цифр мы не видели никогда", - сказал Кувшинников.

По его словам, власти предприняли все возможное, чтобы снизить нагрузку на амбулаторно-поликлиническое звено. Время работы кабинетов неотложной помощи увеличено в выходные дни, что позволило принять более 6 тыс. вызовов. "В отличие от Москвы мы только приближаемся к пику роста количества заболевших. Я только что вернулся из кол-центра единого телефонного номера 122, количество звонков в понедельник установило рекорд - входящих и исходящих звонков более 6 тыс. Прогнозируем выход на пик в следующий понедельник, и вся система медпомощи настроена на то, чтобы выдержать эту нагрузку. Не нуждаемся ни в чем, у нас все есть, работаем в полном соответствии с рекомендации федерального штаба", - сказал губернатор.

В области выявлено 116 806 заразившихся коронавирусом, за минувшие сутки - 2 040, из них 178 госпитализированы. Выздоровели 102 188 человек, умерли 3 240. С 31 января в регионе приостановлено оказание плановой медпомощи взрослым, амбулаторной и стационарной, за исключением направлений "акушерство и гинекология", "гематология", "онкология", "психиатрия". Медпомощь детям сохранена. Приостановлена работа сферы дополнительного образования в очном формате. Приостановлено проведение деловых мероприятий. Коллективный иммунитет к ковиду составляет 69%.