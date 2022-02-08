Эксперт призвал создать единую систему помощи для ресоциализации бездомных людей

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Количество вернувшихся к нормальной жизни бездомных людей в России увеличится, если в стране появится четкая система социализации таких граждан. Для этого нужно выстроить понятный механизм работы общественных организаций, которые сегодня разными способами помогают бездомным, считает руководитель благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин.

"С нашей точки зрения, выстраивание системы помощи, когда есть гуманитарные проекты и есть проекты ресоциализации, они взаимодействуют между собой: коллеги осуществляют медицинскую помощь, могут направлять потом к нам и в другие места за более сложной помощью с точки зрения оформления документов. Мы, помогая людям, можем направлять их в свои или другие приюты. Это та система, которую, уверен, мы построим рано или поздно, но сейчас как системы ее нет", - сказал он во время круглого стола "Социальная и трудовая реабилитация бездомных граждан" в Общественной палате.

По словам Свердлина, общественные организации оказывают разную помощью бездомным людям: организовывают гуманитарные проекты - выдают еду, обувь, стирают вещи, а также занимаются ресоциализацией - восстанавливают документы человека и устраивают его на работу.

При этом начинать социализацию бездомных людей следует именно с гуманитарной помощи, уверен Свердлин. "Это точка входа, то место, где у профессионалов и волонтеров возникает знакомство и доверие с людьми, и дальше те люди, у которых есть внутренний ресурс на то, чтобы выбираться с улицы, которые хотят этого, начинают в рамках комплексной системы помощи двигаться дальше - от гуманитарных проектов к проектам ресоциализации", - пояснил он.

Также, попадая в систему, бездомные люди должны закрепляться за кураторами, которые будут сопровождать их и после устройства на работу, что не позволит человеку вновь вернуться на улицу. "При таком подходе у нас было 97 трудоустроенных устойчивых людей в Москве за прошлый год. Хотя в Москве мы осуществляем меньшие объемы помощи, чем в Петербурге", - добавил Свердлин.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал представить предложения "о дополнительных мерах поддержки некоммерческих организаций, оказывающих социальную поддержку и медицинскую помощь лицам без определенного места жительства". На исполнение этих поручений президент отвел срок до 1 мая 2022 года, назначив ответственными премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей регионов.