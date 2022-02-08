Путин отметил яркие и новаторские результаты молодых ученых в РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин во вторник на заседании Совета по науке и образованию высоко оценил достижения молодых российских ученых.

"Особо [хочу] отметить, что яркие, новаторские результаты, причем в самых перспективных областях, все чаще показывают российские исследователи, которые только начинают свой путь в науке", - сказал Путин, отметив, что в заседании принимают участие лауреаты премии президента для молодых ученых за 2021 год.

Глава государства поздравил всех причастных с Днем российской науки. "Это все замечательные, преданные своему делу люди, которые расширяют горизонты познания, создают технологическую основу для движения всей нашей страны вперед", - добавил Путин.

О лауреатах премии

Президент напомнил, что премии за прошлый год была удостоена биолог из Владивостока Александра Дубровина, которая создала новый механизм улучшения свойств сельхозкультур, роста их урожайности. "Этот метод основан на природных естественных биологических процессах, безопасен для окружающей среды и человека, что крайне важно для развития экологически чистого сельского хозяйства", - указал Путин.

Премию также получил исследователь из Севастополя Арсений Кубряков, создавший на стыке математики, физики и биологии инструменты, позволяющие точнее прогнозировать сложные процессы в Мировом океане, которые с каждым годом все сильнее влияют на климат планеты.

Отмечен президентской наградой и исследователь из Санкт-Петербурга Леонид Скрипников, он сформировал весомую теоретическую основу для разработки новых материалов и квантового компьютера. "Точные расчеты исследователя уже используются авторитетными научными коллективами при проведении сложнейших экспериментов", - обратил внимание глава государства.

Он поблагодарил лауреатов и их научные коллективы за впечатляющие достижения. Путин выразил уверенность, что они примут активное участие в реализации масштабных программ, которым посвящено заседание совета. "Речь пойдет как раз о важнейших инновационных проектах государственного значения, о запуске которых было объявлено в прошлом году в послании Федеральному собранию. Их реализация начнется с ключевых для развития и безопасности страны направлений", - заключил президент.