СМИ: администрация Гонконга запретит вход в магазины для непривитых жителей

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 февраля. /ТАСС/. Администрация Гонконга запретит непривитым жителям вход в магазины и торговые центры мегаполиса на фоне роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщила газета The Standard со ссылкой на главу специального административного района Китая Кэрри Лам.

Как заявила во вторник Кэрри Лам, с 24 февраля жителям мегаполиса, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, будет запрещен вход в магазины, торговые центры, на рынки и в храмы. Она также отметила, что членам более чем двух семей будет запрещено собираться вместе на частной территории.

Ранее в руководстве Гонконга объявили, что непривитым жителям будет запрещен вход в рестораны, спортивные залы, кинотеатры, массажные салоны и салоны красоты.

В тот же день газета "Саут Чайна морнинг пост" сообщила, что администрация мегаполиса запретила собираться в общественных местах более чем двум людям. Данное ограничение не распространяется на членов одной семьи.

В Гонконге второй день подряд фиксируется максимальный суточный прирост заболеваемости COVID-19. Во вторник гонконгские медики зафиксировали 625 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Гонконге было зафиксировано более 16 тыс. случаев заражения COVID-19. 213 человек погибли в результате болезни.