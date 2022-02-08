Под Курганом завершили строительство храма Чимеевского монастыря

ТАСС, 8 февраля. Строительство храма Казанской иконы Божией Матери в Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, возводимого на месте сгоревшей 3 июля 2019 года церкви XIX века, завершено. Первый молебен будет в марте, сообщил в "ВКонтакте" депутат Госдумы, глава регионального отделения "Единой России" Александр Ильтяков.

"По поручению главы региона Вадима Шумкова осмотрел строящийся храм Казанской иконы Божией Матери в Казанском Чимеевском мужском монастыре. Строительство храма завершено. Установлены купола, подведены наружные коммуникации водоснабжения, канализации, газоснабжения и электричества. На территории храма установлена модульная газовая котельная, церковь оснащена теплыми полами, залиты бетонные полы, являющимися подготовкой под укладку керамогранита, выполнена вся внутренняя электропроводка на освещение и электроприводы на окнах для естественной вентиляции", - говорится в сообщении.

Ведутся работы по монтажу декоративных элементов кровли, колокольни и паперти.

"Новый храм строится по подобию утраченной из-за пожара в 2019 году церкви. Красный кирпич отштукатурят и покрасят в голубой цвет. Первый молебен в храме планируется провести перед Великим постом в марте этого года", - уточнил Ильтяков.

Завершить восстановление церкви планировалось в 2021 году, на это необходимо было около 30 млн рублей. Работы ведутся на благотворительные средства, которые собирает специально созданный фонд "Чимеевская святыня", в попечительский совет которого входят музыкальный продюсер Максим Фадеев, писатель Виктор Потанин, художник Герман Травников.

Монастырь образован 17 июля 2002 года. Сам храм был деревянный 1890 года постройки. В нем был установлен иконостас Чимеевской церкви, изготовленный на рубеже ХIХ-ХХ веков. В храме находились Чимеевская чудотворная икона Божией матери - главная святыня монастыря, привлекавшая паломников, после пожара она была сильно повреждена. Новый список иконы передан монастырю в октябре 2020 года.