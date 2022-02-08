"Дождь" подал заявление в СК на Кадырова, обвинившего телеканал в терроризме

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) подал заявление в Следственный комитет РФ на главу Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил телеканал в терроризме. Об этом сообщается на сайте телеканала во вторник.

В сообщении говорится, что поводом для подачи заявления стало видеообращение главы Чечни, опубликованное 1 февраля на его странице во "ВКонтакте". В нем Кадыров призвал возбудить уголовные дела против "Новой газеты", "Дождя", журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной" и правозащитника Игоря Каляпина.

В заявлении "Дождя" говорится, что обвиненные Кадыровым сотрудники никогда по статье о терроризме не привлекались к ответственности, а в отношении "Дождя" и главных редакторов телеканала не выносили предупреждения согласно закону о противодействии экстремистской деятельности, не составляли протоколы об административных правонарушениях за распространение экстремистских материалов или оправдание террористической деятельности.

Комментарием Следственного комитета ТАСС пока не располагает.

Ранее Кадыров в видеообращении назвал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину, члена СПЧ и председателя "Комитета против пыток" Игоря Каляпина, а также телеканал "Дождь" террористами и пособниками террористов. "Новая газета" обратилась в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело, а глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Кадырова в своих высказываниях оставаться в правовом поле.