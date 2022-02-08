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Президент Сербии выразил надежду на встречу с патриархом Кириллом в Москве

Глава Сербии ранее опубликовал фотографию, на которой председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий передает ему икону в подарок от патриарха Кирилла

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким выразил надежду, что во время следующего визита в Москву сможет встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы Сербии.

"Президент Вучич выразил надежду, что встретится с патриархом Кириллом во время следующего визита в Москву", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее глава Сербии в Instagram опубликовал фотографию, на которой Слуцкий передает ему икону, образ Христа, в подарок от патриарха Кирилла.

Встреча Вучича со Слуцким прошла 8 февраля в Белграде.

Теги
РоссияСербияВучич, АлександарКирилл (патриарх)
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