Президент Сербии выразил надежду на встречу с патриархом Кириллом в Москве

БЕЛГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич на встрече с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким выразил надежду, что во время следующего визита в Москву сможет встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы Сербии.

"Президент Вучич выразил надежду, что встретится с патриархом Кириллом во время следующего визита в Москву", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее глава Сербии в Instagram опубликовал фотографию, на которой Слуцкий передает ему икону, образ Христа, в подарок от патриарха Кирилла.

Встреча Вучича со Слуцким прошла 8 февраля в Белграде.