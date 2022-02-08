Проект завода по переработке мусора в Ленобласти прошел экологическую экспертизу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Проект строительства мусороперерабатывающего завода в Кингисеппском районе Ленинградской области одобрен государственной экологической экспертизой. Как сообщил во вторник глава региона Александр Дрозденко на заседании экологического совета при губернаторе Ленинградской области, реализовать проект планируется с участием федеральных субсидий.

"Наша задача - строить заводы глубокой переработки отходов с предварительной сортировкой, выделением полезных фракций и направлением на переработку. Первые шаги сделаны, сейчас начинается второй этап - утверждение конкретных площадок, концепций размещения заводов, технологий, которые будут использовать заводы. Это и кингисеппская площадка, которая уже получила одобрение федеральной экологической экспертизы, нашла поддержку у Российского экологического оператора и в большей степени уже рассчитывает на получение в том числе федеральных субсидий на организацию проекта", - сказал он.

Губернатор напомнил, что к концу 2023 года в области будут закрыты все полигоны без переработки отходов, поэтому строительство мусороперерабатывающих заводов необходимо региону. "Мы посвятили два года на серьезные дискуссии по выбору технологий процесса переработки ТКО, мы на совете приняли принципиальное решение о том, что мы не будем строить ни в Ленинградской области, ни в Санкт-Петербурге прямые установки по сжиганию мусора", - отметил глава региона.

Как сообщал губернатор в апреле прошлого года, предприятие в Кингисеппском районе будет иметь санитарную зону 2 км, что в четыре раза превышает европейский норматив. Проект будет реализован по инвестиционному контракту.

Создание мусороперерабатывающих заводов является одним из вопросов совместной работы Ленинградской области и Петербурга: весь объем образующихся в городе ТКО (более 2 млн тонн в год) свозится на площадки области. Как сообщалось ранее, в городе планируется построить два мусороперерабатывающих завода, в области - три. Сейчас в завершающей стадии находятся изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы. После этого будут проведены общественные слушания.