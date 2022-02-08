Федеральную олимпиаду по родным языкам могут распространить на все регионы РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральную олимпиаду по родным языкам и родной литературе, организатором которой выступает Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ), планируют распространить на все регионы РФ. Об этом во вторник сообщила сенатор от Ненецкого автономного округа Римма Галушина.

"Организатором этой олимпиады выступает Северо-Восточный федеральный университет и соорганизатором [выступают] еще шесть вузов. <…> Я очень надеюсь, что мы все-таки постепенно эту практику распространим на всю территорию нашей замечательной родины", - сказала она в ходе круглого стола "Программа сохранения языков России: разработка и реализация" в Общественной палате РФ.

Она отметила, что на данный момент ведутся переговоры о подключении к олимпиаде Республики Бурятия. "Мы уже проговорили с Бурятией, вот сейчас будем определяться, какой университет будет включаться в эту работу", - пояснила она.

Кроме того, по ее словам, ведется работа по закреплению понятий "кочевое образование" и "кочевая школа" в федеральном законодательстве. "Я очень надеюсь, что в рамках начавшейся уже весенней сессии мы все-таки с министерством просвещения завершим этот наш трудоемкий процесс [по закреплению понятий в федеральном законодательстве]", - добавила Галушина.

Ранее пресс-служба Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) сообщала, что в Якутии в течение 2021 - 2022 года проведут первую в стране федеральную олимпиаду среди учеников старших классов по родным языкам. На олимпиаде школьники проверят свои знания языка, культуры и литературы. В ней могут участвовать школьники с восьмого по одиннадцатый класс, отборочный этап организуют в формате онлайн на сайте олимпиады. Предполагается охватить около 3-4 тыс. участников. Олимпиада пройдет в Северо-Восточном, Казанском, Сибирском, Северном (Арктическом) федеральных университетах, Башкирском государственном и Чеченском государственном педагогическом университетах.

СВФУ с 2015 года проводит олимпиаду по родным языкам - якутскому, долганскому, чукотскому, эвенкскому, юкагирскому. В них участвовали не только школьники из Якутии, но и других регионов. Ежегодно олимпиада по якутскому языку и литературе охватывала около 300 школьников, по другим языкам - 120-130 человек.