В КБР реконструируют коллектор между поляной Азау и поселком Эльбрус в 2023 году

НАЛЬЧИК, 8 февраля. /ТАСС/. Работы по реконструкции канализационного коллектора, соединяющего поляну Азау на горнолыжном курорте и поселок Эльбрус в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), планируется завершить за два года к началу декабря 2023 года. Об этом говорится в материалах, размещенных на официальном сайте госзакупок.

"Реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до с. Эльбрус с реконструкцией канализационных очистных сооружений в с. Эльбрус Эльбрусского района КБР. <...> Начальная (максимальная) цена контракта 982,58 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подрядчика определят 1 марта, после чего специалисты приступят к реконструкции, а окончание всех работ по контракту запланировано на 1 декабря 2023 года. Согласно приведенным данным, на работы в текущем году будет выделено 480 млн рублей, в 2023 году - 502 млн рублей. Источник финансирования - республиканский бюджет и федеральный бюджет.

Ранее власти КБР сообщали, что существующие очистные сооружения могут работ лишь с мощностью 6 тыс. куб. м в сутки. А для бесперебойного функционирования системы водоотведения в районе Приэльбрусья с учетом ежегодного многотысячного притока туристов, необходимо нарастить мощность до 10 тыс. куб. м в сутки. В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона подчеркивали, что реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до поселка Эльбрус с реконструкцией канализационных очистных сооружений в поселке Эльбрус будет реализовываться в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

О курорте

Эльбрус - самая высокая вершина Европы (5 642 м). Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3 847 м). Ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активных видов отдыха.

В праздничные дни в январе самую высокую гору Европы посетили 32 тыс. человек, что на 15% больше, чем год назад. К новому сезону "Эльбрус" расширил тарифную сетку и открыл онлайн-продажи ски-пассов через интернет-магазин на официальном сайте, а чтобы совершать покупки было удобнее, на всех станциях горы подключили бесплатный Wi-Fi.