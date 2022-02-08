В Саратовской области возник дефицит медицинских кадров в условиях пандемии

ТАСС, 8 февраля. До 70 вызовов пациентов приходится на одного медработника в Саратовской области в условиях пандемии. Возник дефицит кадров, особенно в поликлиниках, сообщил министр здравоохранения области Олег Костин на заседании Координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Большая часть терапевтов задействована в оказании медицинской помощи пациентам с ОРВИ и ковидом. Сегодня на одного врача приходится до 70 вызовов в сутки. Даже при всем желании они не успеют дойти до каждого [пациента]. Кроме того, медицинский персонал тоже болеет, возник дефицит кадров, особенно в поликлиниках", - сказал Костин

Объемы профилактической помощи в Саратовской области снизились. Врачи сосредоточены на том, чтобы не допустить социальной напряженности, принять всех пациентов, нуждающихся в неотложной помощи, обеспечить тестирование и вакцинацию. "Главным врачам поручено организовать работу администраторов при входных группах, которые помогают пациентам с маршрутизацией, оформлением больничного листа. Разделять потоки больных и здоровых пациентов", - сказал Костин.

В помощь на должности медицинского персонала трудоустроены 264 ординатора и 585 студентов Саратовского медуниверситета и 51 студент медицинских колледжей. "Для сбора анамнеза, жалоб, мониторинга состояния пациентов привлечено 250 волонтеров-медиков благодаря Саратовскому медицинскому университету и областному колледжу", - отметил Костин.

По данным Роспотребнадзора, за неделю в области зафиксировано более 9 тыс. заболевших, показатель заболеваемости вырос в два раза. Много заболевших среди подростков и взрослого населения от 30 до 49 лет.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 8 февраля в Саратовской области выявлено 56 тыс. случаев инфицирования. Выздоровели около 131,3 тыс. человек, умерли более 5,4 тыс.