В Тульской области эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 32%

ТУЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Свыше 23,2 тыс. случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выявили в Тульской области в период с 31 января по 6 февраля, что на 32% выше эпидемиологического порога. Об этом сообщила во вторник пресс-служба облправительства по итогам заседания оперативного штаба.

"За неделю зарегистрировано 23 245 случаев гриппа и ОРВИ, что выше эпидпорога и выше предыдущей недели на 32%", - говорится в сообщении.

Отмечено, что число заболевших ОРВИ и гриппом почти в 1,5 раза превышает число заразившихся коронавирусом. Всего в период с 31 января по 6 февраля в регионе зарегистрировано 14 898 случаев ковида, что в 2,7 раза больше уровня предыдущей недели.

В связи с ростом числа заболевших продолжает увеличиваться нагрузка на систему здравоохранения, особенно на первичное звено. "По словам заместителя председателя правительства - министра здравоохранения Тульской области Дмитрия Маркова, в среднем в неделю госпитализируют 153 человека. Сейчас в регионе развернуто 1 905 коек, из которых занята 1 521. В тяжелом состоянии находятся 10% пациентов", - добавили в пресс-службе.

Снизить нагрузку на медучреждения позволяет возможность открыть больничный лист дистанционно через сайт доктор71.ру, а спустя семь дней закрыть его, не выходя из дома. Осмотр амбулаторных пациентов также проводится с помощью телемедицины, за прошедшую неделю такие консультации получили около 4,5 тыс. человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 8 февраля, в Тульской области с начала пандемии выявлены 103 987 случаев заражения коронавирусом, в том числе 2 610 - за последние сутки. Выздоровели 74 933 человека, 4 984 пациента умерли.