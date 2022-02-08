В Архангельске открылся дополнительный центр экспресс-тестирований на ковид

АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Дополнительный центр экспресс-тестирований на новую коронавирусную инфекцию открылся во вторник в Архангельске, сообщает пресс-служба администрации Архангельской области. Всего в регионе действует шесть центров бесплатной экспресс-диагностики коронавируса.

"На базе Архангельской больницы №4 открылся центр диагностики COVID-19. Таким образом, сейчас в области работают шесть центров экспресс-тестирования на COVID-19", - указано в сообщении. В пресс-службе уточнили, что новый центр работает в будние дни с 08:00 до 19:00.

Первый центр экспресс-диагностики в регионе был открыт в центре Архангельска 2 февраля, он работает круглосуточно, в нем уже прошли тестирование более 7,5 тыс. человек.

Также с 8 февраля действуют центры экспресс-тестирования в Северодвинске, Новодвинске, Коряжме и поселке Октябрьском Устьянского района. Тестирование проводится бесплатно. "Становится все сложнее справиться с потоком пациентов, некоторые люди просто хотят пройти тестирование и определиться, болеют или нет. Центр поможет снять напряжение по обращениям, в том числе по поводу диагностики. И в Архангельск теперь новодвинцам ехать не придется", - проводит пресс-служба слова главного врача Новодвинской центральной городской больницы Константина Григорова.

Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, для использования в центрах закуплено 200 тыс. тест-систем. Они обладают высокой чувствительностью при небольшой вирусной нагрузке. В центры рекомендуется обращаться только при наличии симптомов ОРВИ, поскольку у 30-35% обратившихся в первый центр в Архангельске тест положительный. В центрах пациентам открывают электронный больничный. Минздрав региона планирует организовать в центрах экспресс-тестирования выдачу лекарств для лечения ковида по показаниям врачей.