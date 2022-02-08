Церковь Греции выразила протест из-за дискотеки в монастыре Панагия Сумела в Турции

АФИНЫ, 8 февраля. /ТАСС/. Постоянный Синод Элладской православной церкви (ЭПЦ) выразил решительный протест в связи с недавним проведением дискотеки в монастыре Панагия Сумела в Турции, назвав это осквернением православной святыни. Об этом говорится в сообщении по итогам заседания Синода, которое прошло во вторник под председательством предстоятеля ЭПЦ, архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима.

"В связи с тем, что на прошлой неделе древний святой монастырь Панагия Сумела в Понтосе (область на северо-востоке полуострова Малая Азия в Турции - прим. ТАСС) был использован в качестве декорации группой из 30 танцоров и специалистов по звуку и изображению в музыкальном видео, в котором они поют и танцуют под звук колокола, Синод выражает решительный протест в связи с осквернением священного пространства исторического монастыря", - говорится в сообщении.

Синод также отметил, что съемка видеоклипа проводилась на основании разрешения, выданного турецкими властями, в то время, когда святой монастырь, место паломничества понтийских греков, закрыт и его посещения запрещены в связи с реставрационными работами и другими вспомогательными работами. Элладская церковь считает неприемлемыми объяснения, что видео было снято с целью популяризации Панагии Сумела как туристического объекта, говорится в документе.

"Постоянный Синод Элладской церкви выражает свое разочарование, решительный протест и обеспокоенность тем, что после превращения в мечети храмов Святой Софии Константинопольской, Святой Софии Трапезундской и монастыря Хора осквернение монастыря Панагия Сумела стало еще одной акцией турецких властей против памятника мирового культурного наследия. Данный акт жестоко оскорбляет не только религиозные чувства греков-понтийцев, но и международное представление об уважении и защите религиозных и исторических памятников от любых попыток изменить их характер", - подчеркивается в сообщении.

МИД Греции осудил в понедельник проведение дискотеки в историческом православном монастыре Панагия Сумела в турецком Трабзоне. Он также назвал это "осквернением данного памятника, кандидата на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО". Газета "Катимерини" разместила фото и видео дискотеки электронной музыки, которая проводилась в то время, когда в монастыре били колокола. Издание отмечает, что дискотека была проведена для съемки видеоклипа, участники которого превратили двор монастыря в клуб под открытым небом.

Негативная реакция РПЦ

Как ранее сообщал ТАСС, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, комментарий которого 5 февраля опубликован на сайте ОВЦС, заявил, что Русская православная церковь выступила против организации дискотеки в монастыре Панагия Сумела в Турции и призывает власти страны обратить внимание на факт поругания православных святынь. По словам митрополита, религиозный мир в Турции оказался вновь скомпрометирован.

История монастыря

Панагия Сумела - православный монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный в конце IV - начале V века нашей эры на меловой скале Трабзона (Трапезунда). С конца IV века в монастыре хранилась чудотворная икона Богородицы Панагия Сумела, написанная, по преданию, апостолом Лукой. В 2016 году турецкими властями началась реставрация монастыря, а в 2020 году там была проведена первая после начала восстановления церковная служба. Однако в целом монастырь открывается редко и только для паломников.