Цикл лекций о Сталинградской битве состоится в военном музее на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании (УГМК), крупнейший частный музей военной техники в Свердловской области, совместно со студией TacticMedia проведет цикл лекций о Сталинградской битве, сообщил во вторник в Instagram директор музейного комплекса Виктор Севостьянов.

"13 февраля 2022 года музейный комплекс УГМК совместно со студией TacticMedia, специализирующейся на производстве военно-исторического контента, впервые проводит "День истории". Планируется цикл лекций, посвященных одному из ключевых событий Великой Отечественной войны - Сталинградской битве", - написал он.

В программу конференции включены интерактивные выступления военных историков, представление документальных фактов, а также малоизвестные страницы битвы.

В коллекции музейного комплекса около 5,7 тыс. экспонатов, в том числе 350 образцов военной техники и более 200 транспортных средств.

Сталинградская битва (17 июля 1942 - 2 февраля 1943) стала переломной в войне, она положила начало разгрому нацистской Германии. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск. В ней были задействованы Сталинградский, Донской и Юго-Западный фронты. В кольцо окружения попали 330 тыс. солдат вермахта и стран-союзниц Германии. Битва завершилась полной победой Красной армии.