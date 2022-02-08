Власти Липецкой области намерены поддерживать реализацию научных разработок местных ученых

ЛИПЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены поддерживать практическую реализацию научных разработок, сделанных местными учеными в разных отраслях науки и техники. Об этом сообщил во вторник глава администрации региона Игорь Артамонов, выступая на торжественном приеме, посвященном Дню российской науки.

"Все исследования очень интересные, но они могут быть еще полезнее, администрации области было очень интересно увидеть законченные работы по туризму и историческому наследию региона, ученые могут разрабатывать и реализовывать самые смелые проекты и воплощать в жизнь новые идеи, мы их поддержим", - сказал Артамонов.

В рамках приема он вручил региональные премии и пообщался со студентами и преподавателям областных вузов, которые выполнили научные работы в сфере инноваций и нанотехнологий, черной металлургии, историко-культурного наследия, туризма, медицины, экологии, селекции, генетики, биотехнологии, агрохимии. Ученые же, в свою очередь, рассказали главе региона о своих работах. Одна из них касается методики применения математических методов в управлении образовательной системой, другая - охватывает перспективные направления развития сферы туристско-рекреационных услуг в современных условиях на примере Липецкой области. А врач-кардиолог Липецкой городской больницы №4 в своей научной работе рассказала о профилактике медикаментозно-обусловленной брадикардии.

"В работе по кардиологии не хватило математического расчета и необходимых решений по применению профилактических мер, которые ведут к снижению смертности населения", - отметил, в свою очередь, Артамонов. Он призвал всех ученых области в своих научных работах "не отрываться от действительности".

В пресс-службе областной администрации пояснили, что научные коллективы и исследователи региона активно участвуют в международных, федеральных и региональных научных форумах, программах, конкурсах грантов, успешно ведут разработки на хоздоговорной основе, вносят значительный вклад в создание и развитие научно-педагогической школы по подготовке специалистов всех уровней.