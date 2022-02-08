Заболеваемость в РФ в фазе роста и увеличение числа госпитализаций. Итоги совета по ковиду

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается нестабильной, заболеваемость в стране все еще находится в фазе. Ее снижение зафиксировано лишь в Москве.

Количество госпитализаций пациентов с ковидом в РФ за неделю увеличилось на 30%, а среди детей - на 28%.

ТАСС собрал ключевые заявления, прозвучавшие на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Ситуация в стране

Ситуация с коронавирусом, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, не становится более стабильной, Россия все еще находится в фазе роста. Однако темпы распространения инфекции снизились на прошлой неделе и сейчас этот показатель составляет 63%.

При этом снижение заболеваемости пока отмечено лишь в столице - на 5,7%. На Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится всего 32,3% заболевших ковидом.

Число пациентов с коронавирусом, которые находятся под медицинским наблюдением, выросло в России за этот период в 1,6 раза, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Однако амбулаторно лечение получают 93% инфицированных, что вдвое больше, чем на пике заболеваемости осенью 2021 года. Неделю назад этот показатель составлял 92%.

В больницах сейчас находятся 177 тыс. больных с ковидом. Рост числа госпитализаций за неделю составил более 30%. Среди пациентов с тяжелой формой протекания болезни 2,8% подключены к аппаратам ИВЛ. Практически по всей стране - в 84 регионах - растет число занятых коек. Сейчас в России развернуто 211 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом. Резерв по стране составляет 16%.

Количество госпитализаций увеличилось и в Москве - на 15%, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Заболеваемость среди детей

Почти 12 тыс. детей сейчас госпитализированы с ковидом в РФ, что на 3 тыс. больше по сравнению с данными на 2 февраля. Около 3% из них требуют особого внимания.

Рост числа госпитализаций среди детей за неделю оказался 28%. Дети составляют около 20% от общего числа заразившихся, неделю назад этот показатель был равен 21%.

Вакцинация от коронавируса среди подростков началась уже во всех регионах РФ. Привились около 41 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Ситуация с "омикроном"

Среди выявляемых случаев заражения коронавирусом в России 60% приходятся на "омикрон", доля "дельты" сократилась до 35%. Количество заразившихся омикрон-штаммом в Москве за последнюю неделю уменьшилось на 6%.

При этом лишь треть выявляемых случаев заражения вирусными инфекциями по стране приходится на коронавирус. Еще треть - на риновирусы, 14% - на аденовирусы. По словам Поповой, превышение эпидпорогов по ОРВИ и гриппу наблюдается в 73 регионах. Коэффициент распространения ковида остается на уровне 1,3 на протяжении нескольких дней.

Оформление больничных