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Заболеваемость в РФ в фазе роста и увеличение числа госпитализаций.
Пандемия COVID-19

Заболеваемость в РФ в фазе роста и увеличение числа госпитализаций. Итоги совета по ковиду

© Петр Ковалев/ТАСС

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается нестабильной, заболеваемость в стране все еще находится в фазе. Ее снижение зафиксировано лишь в Москве.

Количество госпитализаций пациентов с ковидом в РФ за неделю увеличилось на 30%, а среди детей - на 28%.

ТАСС собрал ключевые заявления, прозвучавшие на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.

Ситуация в стране

  • Ситуация с коронавирусом, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, не становится более стабильной, Россия все еще находится в фазе роста. Однако темпы распространения инфекции снизились на прошлой неделе и сейчас этот показатель составляет 63%.
  • При этом снижение заболеваемости пока отмечено лишь в столице - на 5,7%. На Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится всего 32,3% заболевших ковидом.
  • Число пациентов с коронавирусом, которые находятся под медицинским наблюдением, выросло в России за этот период в 1,6 раза, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Однако амбулаторно лечение получают 93% инфицированных, что вдвое больше, чем на пике заболеваемости осенью 2021 года. Неделю назад этот показатель составлял 92%.
  • В больницах сейчас находятся 177 тыс. больных с ковидом. Рост числа госпитализаций за неделю составил более 30%. Среди пациентов с тяжелой формой протекания болезни 2,8% подключены к аппаратам ИВЛ. Практически по всей стране - в 84 регионах - растет число занятых коек. Сейчас в России развернуто 211 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом. Резерв по стране составляет 16%.
  • Количество госпитализаций увеличилось и в Москве - на 15%, отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Заболеваемость среди детей

  • Почти 12 тыс. детей сейчас госпитализированы с ковидом в РФ, что на 3 тыс. больше по сравнению с данными на 2 февраля. Около 3% из них требуют особого внимания.
  • Рост числа госпитализаций среди детей за неделю оказался 28%. Дети составляют около 20% от общего числа заразившихся, неделю назад этот показатель был равен 21%.
  • Вакцинация от коронавируса среди подростков началась уже во всех регионах РФ. Привились около 41 тыс. детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Ситуация с "омикроном"

  • Среди выявляемых случаев заражения коронавирусом в России 60% приходятся на "омикрон", доля "дельты" сократилась до 35%. Количество заразившихся омикрон-штаммом в Москве за последнюю неделю уменьшилось на 6%.
  • При этом лишь треть выявляемых случаев заражения вирусными инфекциями по стране приходится на коронавирус. Еще треть - на риновирусы, 14% - на аденовирусы. По словам Поповой, превышение эпидпорогов по ОРВИ и гриппу наблюдается в 73 регионах. Коэффициент распространения ковида остается на уровне 1,3 на протяжении нескольких дней.

Оформление больничных

  • Изменился порядок оформления больничных листов в России. Теперь сразу же при дистанционной консультации можно оформить больничный на семь дней, также врачи назначают лечение и выписывают электронный рецепт. Пациенту сразу могут доставить лекарства. Если за неделю заболевший выздоравливает, больничный также дистанционно закрывается и передается в Фонд социального страхования.
  • Очная консультация с врачом необходима при сохранении жалоб. Медработник либо продлит больничный еще на неделю, либо госпитализирует пациента, рассказал Мурашко.
  • Премьер-министр Михаил Мишустин поручил, чтобы в медучреждениях внимательно относились к этому вопросу, так как люди по-разному переносят болезнь.
  • По словам Мишустина, продолжается работа по развитию цифровизации в здравоохранении. Большинство медицинских справок и других документов переведут в электронный вид.
Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаСобянин, Сергей СеменовичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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