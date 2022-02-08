Треть школ планируют обновить в Ставрополе по федеральной программе

СТАВРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Власти города Ставрополя намерены провести ремонт 14 муниципальных школ по федеральной программе капитального ремонта образовательных учреждений, сообщил ТАСС глава города Иван Ульянченко. Таким образом, в городе намерены обновить треть муниципальных школ.

"В рамках программы по капитальному ремонту школ за счет средств федерального бюджета планируется отремонтировать 14 муниципальных учреждений. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация, получены заключения государственной экспертизы в сфере строительства, поданы заявки для включения в указанную программу по четырем учреждениям", - сказал он.

Общий объем средств для запланированных ремонтов в четырех школах составляет более 400 млн рублей. В числе учреждений, по которым подготовлены заявки, - старейшая гимназия города. При федеральной поддержке власти намерены продолжить реконструкцию здания с более чем столетней историей.

В 2022 году разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений будет продолжена, пояснил Ульянченко.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. В 2022 году, по планам Минпросвещения РФ, будут отремонтированы порядка 1,5 тыс. школ.