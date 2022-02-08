Четыре ледовые арены построят в Москве инвесторы в течение двух лет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Инвесторы планируют завершить строительство четырех новых ледовых арен в столице до конца 2023 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Строительство новых спортивных объектов является одним из ключевых направлений работы по развитию социальной инфраструктуры Москвы, при этом в этой работе активно участвуют инвесторы. Сегодня за счет внебюджетных средств в городе строятся четыре ледовых дворца, ввод которых запланирован на 2022-2023 годы. В их числе - ледовый дворец "Кристалл" в Лужниках и спортивный учебно-тренировочный комплекс академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" в Тропарево-Никулино", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

Он добавил, что также за счет средств Адресной инвестиционной программы городом запланировано возведение еще нескольких таких объектов. Например, предусмотрено строительство спортивного комплекса с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной воркаут на территории ТПУ "Некрасовка" и ледового дворца спортивной школы "Самбо-70".

В пресс-службе отметили, что в 2022-2024 годах в столице за счет городского бюджета планируется построить более 200 объектов социальной инфраструктуры, в том числе для сфер здравоохранения, образования, спорта и культуры.