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Пандемия COVID-19
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В Минздраве заявили, что требований к уровню антител для получения ковид-сертификата нет

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что главное - их наличие

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Требования к уровню антител к коронавирусу для получения ковид-сертификата не устанавливаются, главное - их наличие. Об этом ТАСС во вторник сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Ранее в пресс-службе Минздрава сообщили, что сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде с 21 февраля можно будет оформить на основании положительного теста на антитела.

"Требований к уровню антител не устанавливается - достаточно их наличия в организме", - уточнил Кузнецов.

В Минздраве также ранее пояснили, что срок действия ковид-сертифката, полученного на основании теста на антитела, составит 6 месяцев. Получить документ таким образом можно будет единожды. При этом на основании положительного ПЦР-теста на коронавирус, подтвержденного результатами исследования на антитела, ковид-сертифкат можно будет получить на год с даты положительного ПЦР.

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Пандемия COVID-19
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