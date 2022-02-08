В ЕС отметили высокий уровень защиты подростков от COVID-19 после вакцинации

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Прививки против COVID-19 для подростков обеспечивают очень высокий уровень защиты от инфекции и болезни, в том числе ее тяжелой формы. При этом при рассмотрении вопроса о введении им бустерных доз следует учитывать и другие аспекты, сообщает во вторник в пресс-релизе Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) со ссылкой на отчет об эффективности вакцины против COVID-19.

По состоянию на 30 января 70,9% подростков в возрасте 15-17 лет и 34,8% подростков в возрасте 10-14 лет прошли первичный курс вакцинации против COVID-19 в странах ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ). Более половины подростков в возрасте от 10 до 17 лет в ЕС/ЕЭЗ еще не закончили курс.

Хотя риск госпитализации, попадания в отделение интенсивной терапии и смерти остается для 12-17-летних очень низким, число случаев заболевания в этой возрастной группе было одним из самых высоких среди всех возрастных групп в ЕС/ЕЭЗ. "Кроме того, с июля 2021 года количество случаев с симптомами среди детей в возрасте 12-17 лет неуклонно росло, что в значительной степени отражает рост числа сообщений, наблюдаемый во всех возрастных группах во время волн штаммов "дельта" и "омикрон". Однако в последние недели наблюдается снижение показателей заболеваемости", - отмечено в сообщении.

По имеющимся у ECDC данным, через пять-шесть месяцев после завершения курса первичной вакцинации среди подростков наблюдаются ослабление иммунитета. "Имеющиеся данные свидетельствуют о снижении эффективности вакцины против симптоматической инфекции, однако в настоящее время нет данных об ослаблении иммунитета против тяжелой формы заболевания, - подчеркивают эксперты. - Что касается бустерной дозы у подростков, то предварительные данные об эффективности вакцины свидетельствуют об усилении защиты от подтвержденной инфекции SARS-CoV-2 по сравнению с курсом первичной вакцинации. Однако в настоящее время нет информации о продолжительности защиты, и данные о соотношении пользы и риска бустерной дозы в этой возрастной группе следует тщательно пересматривать по мере их поступления".

При рассмотрении вопроса о введении бустерных доз подросткам ECDC призывает учитывать и другие аспекты: эпидемическую ситуацию, приоритеты, цели и ход национальных кампаний по вакцинации против COVID-19. "Ожидаемый эффект бустерных доз будет самым высоким, если приоритетные группы, на которые приходится наибольшее бремя COVID-19 среди населения, будут защищены в первую очередь и с широким охватом", - полагают эксперты.