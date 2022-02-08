{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин поздравил ректора СПбГУ Кропачева с днем рождения

Также глава государства поздравил всех сотрудников научных центров, вузов, университетов с Днем российской науки

НОВО-ОГАРЕВО, 8 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил ректора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николая Кропачева с днем рождения.

Завершая заседание Совета по науке и образованию во вторник, глава государства поздравил его участников, всех сотрудников научных центров, вузов, университетов с Днем российской науки. Отдельные поздравления глава государства адресовал Кропачеву.

"Так совпало сегодня, что в День российской науки день рождения и у Николая Михайловича Кропачева, ректора Санкт-Петербургского государственного университета", - заметил Путин. "Мы вас все сердечно поздравляем", - обратился президент к ректору.

Кропачев родился 8 февраля 1959 года в Ленинграде. В 1981 году окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, затем обучался в аспирантуре на кафедре уголовного права того же факультета, защитил кандидатскую диссертацию. С 1992 года Кропачев - декан специального факультета СПбГУ по переподготовке кадров по юридическим наукам, в 1998-2010 годах - декан юридического факультета СПбГУ. В 2000 году защитил докторскую диссертацию. В 2008 году был избран ректором СПбГУ, указом президента РФ трижды назначен на должность ректора университета: в 2009, 2014 году и на следующий срок в 2019 году.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКропачев, Николай Михайлович
Пандемия COVID-19
Уйба: около 90% вызовов скорой в Коми в последнее время были сделаны необоснованно
По словам главы региона, в этих случаях жители приписывали себе несуществующие симптомы
Читать полностью