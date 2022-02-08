В Бурятии возбудили дело после прибытия из Якутии фуры с 45 бродячими собаками

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. Административное дело возбуждено в Бурятии после прибытия из Якутии грузовой машины с 45 бездомными собаками. Об этом сообщается во вторник в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

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"В ночь на 8 февраля сотрудниками ГИБДД на посту в селе Сотниково Иволгинского района зафиксировано перемещение 45 собак в грузовом автомобиле при отсутствии ветеринарно-сопроводительных документов. Из объяснений водителя автомобиля, сопровождающего лица: собаки перевозятся в Бурятию из Якутии для дальнейшего содержания и поиска новых владельцев. Управлению переданы материалы административного дела, возбужденного по факту перевозки животных без документов, дело готовится к рассмотрению", - сообщили в ведомстве.

По данным Управления ветеринарии Бурятии, перевозку бродячих животных организовали волонтеры-зоозащитники - представители приюта "Надежда" и благотворительного фонда "Остров добра" из-за "массового уничтожения безнадзорных собак в Якутии" после участившихся "нападений на человека".

Грузовая машина была задержана сотрудниками полиции на въезде в Улан-Удэ. "После проведения дознания автомобиль передан под расписку одному из волонтеров (из объяснений водителя следует, что это заказчик перевозки животных). Информация о наличии ветеринарных сопроводительных документов на перевозимых собак не подтверждается: по данным ФГИС "Меркурий", ветеринарно-сопроводительные документы не оформлены. Маршрут перевозки собак не был согласован в нарушение ст. 13 закона РФ "О ветеринарии".

В управлении ветеринарии Бурятии сообщили, что, по словам волонтеров, в регионе животные будут находиться в приюте до момента их передачи новым хозяевам, на улицу собак не выпустят.

В январе этого года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о запрете выпускать после отлова обратно в места обитания бродячих собак, включенных в перечень потенциально опасных. Такое решение принято после трагических случаев в соседних регионах - Якутии и Забайкальском крае, где собаки убили пожилую женщину и семилетнюю девочку.