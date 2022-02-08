В Москве в течение полугода планируют установить 50 быстрых электрозарядных станций

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Быстрые электрозарядные станции мощностью 60 кВт появятся в Москве, в течение полугода планируют установить 50 таких устройств для электромобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Если у вас электрокар или вы уже задумывались о покупке, то эта новость для вас. В этом году в рамках проекта "Энергия Москвы" мы установим 50 быстрых электрозарядных станций мощностью 60 кВт. Подзарядка авто на таких станциях займет не больше 20 мин", - говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что новые зарядки будут на 10 кВт мощнее, чем первые быстрые станции, которые уже есть в Москве. Зарядные станции планируют установить в течение полугода у продуктовых магазинов, кафе и возле жилых домов.

"Вы сможете зарядить авто, пока ходите за покупками, встречаетесь с друзьями или отдыхаете. Сейчас мы уже проверяем возможность подключения на выбранных точках. <…> Мы их протестируем в реальных условиях и примем решение об увеличении их количества", - добавляется в сообщении.

Планируемы адреса размещения быстрых электрозарядных станций можно посмотреть на едином транспортном портале.