На Ставрополье на 25% увеличили коечный фонд для пациентов с коронавирусом

СТАВРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Ставрополья развернули дополнительные койки для лечения пациентов с коронавирусом, сообщила во вторник журналистам замминистра здравоохранения края Наталия Звягинцева. Общий коечный фонд достиг практически 4,2 тыс. коек, увеличившись на 25%.

"На сегодня в Ставропольском крае снова развернуто практически максимальное количество коек - 4 189 коек. Было поручение губернатора развернуть 800 коек дополнительно, что мы и сделали. Из них сейчас 21% свободны. Реанимационных коек по краю 450, свободный коечный фонд составляет 23%", - сказала она.

В Ставропольском крае в январе 2022 года был выявлен штамм коронавируса "омикрон", к концу месяца он занял доминирующее положение в регионе. Медики отмечают значительный рост заражаемости в крае, который изначально не отразился на загруженности ковид-госпиталей. В феврале 2022 года глава региона Владимир Владимиров сообщил о росте загрузке коечного фонда.

С начала пандемии на территории Ставрополья зарегистрировано 155 288 случаев коронавируса, выздоровели 131 991 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в крае умерли 6 557 человек. В стационарах края проходят лечение 151 ребенок и 3 411 взрослых пациентов. Все дети переносят заболевание в легкой форме, среди взрослых 346 пациентов находятся в тяжелом состоянии.