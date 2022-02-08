Более 15 тыс. работ поступило на конкурс "Слава России"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. работ прислали на III Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества "Слава России", в ближайшие месяцы пройдут шесть церемоний награждения победителей, будут организованы выставки, сообщила во вторник пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), поддержавшего проект.

"Мы проводим конкурс третий раз. И мы очень рады, что география проекта с каждым разом становится масштабнее. В этом году в конкурсе приняли участие дети и молодежь из всех без исключения регионов России. И что особенно приятно, из самых удаленных поселков и даже островов", - привели в пресс-службе слова руководителя проекта Марины Сушковой.

По ее словам, конкурс привлек также внимание молодежи из-за рубежа: участниками стали дети из 11 стран. "Нам даже пришли работы из таких стран как Бангладеш, Пуэрто-Рико и Суринам! При этом они прислали творческие работы о людях и событиях, составляющих славу России!" - отметила Сушкова.

Стать участниками проекта могли дети и молодежь в возрасте от пяти до 20 лет. Жюри, как сообщили организаторы, обращало внимание, прежде всего, на самостоятельность выполнения и оригинальность работы. "Когда юный автор рисует и пишет о том, что ему действительно интересно, от души, это всегда подкупает, такие работы становятся победителями", - отметила директор конкурса "Слава России" Наталия Зимина.

Конкурсные работы были разделены на 16 номинаций, в каждой из которых определены финалисты и победители. "В итоге 134 участника и учебных заведения отмечены отдельными дипломами и наградами организаторов, а еще 246 - партнерскими. Все остальные получили поощрительные именные дипломы, а преподаватели - благодарственные письма", - говорится в сообщении. Больше всего работ - 2 506 - поступило в номинации "Малая Родина", дети повествовали о своих городах и населенных пунктах, делились историями семей.

Одна из церемоний награждения состоится в Москве. Кроме того, будут организованы выставки работ в столице и регионах. Проекты всех участников опубликованы на сайте: https://deti-rossia.ru/. Организатором проекта выступила АНО Центр культурных проектов "Развитие" при поддержке ПФКИ.