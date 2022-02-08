Уйба: около 90% вызовов скорой в Коми в последнее время были сделаны необоснованно

СЫКТЫВКАР, 8 февраля. /ТАСС/. Жители Республики Коми в последнее время необоснованно вызывают скорую помощь, приписывая себе несуществующие симптомы, лишь 10% вызовов соответствовали тем критериям, по которым действительно требовалась эта помощь, сообщил во вторник глава региона Владимир Уйба.

"Мы сделали анализ, за сутки лишь 10% вызовов скорой помощи соответствовали тому, по которым она должна была приехать. 90% - это вызовы, по которым не нужно было приезжать. Отвлекли бригады от тяжелых случаев", - сообщил глава региона в видеообращении к жителям, оно размещено на странице республики в соцсети "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, жители начали "манкировать", приписывая себе несуществующую симптоматику, угрожающую жизни. Бригада медиков приезжает, видит температуру 37,5, никаких следов одышки, легочной недостаточности. Потом человек сознается, что не дождался врача из поликлиники, решил вызвать скорую помощь и назвал эти симптомы, зная, что только при них приедет бригада.

"Прошу относиться к работе медицинского сообщества с уважением. Скорую помощь нужно вызывать при температуре свыше 39 градусов, которая не поддается снижению жаропонижающими средствами. Второе - симптомы дыхательной недостаточности, это одышка, и, если есть дома пульсоксиметр, насыщение крови кислородом ниже 94%. Но если мы все начнем вызывать бригады скорой, то как раз к тем, кто нуждается в скорой помощи, она просто не доедет", - сказал глава Коми.

На 8 февраля в регионе выявлено всего 116 539 заразившихся коронавирусом, из 1 645 выявленных за сутки 192 человека госпитализированы. Выздоровели 97 349 человек, умерли 2 798. С 25 января приостановлена вся плановая медицинская помощь в стационарах и поликлиниках за исключением экстренной и неотложной помощи. В школах Сыктывкара, Ухты, Воркуты и нескольких других крупных городов и районов республики с 25 января по 6 февраля вводилось дистанционное обучение. Коллективный иммунитет к ковиду в регионе составляет 73,5% - более 413 тыс. жителей завершили вакцинацию, более 77 тыс. ревакцинировались, сообщил глава региона.