В Петрозаводске открылся конкурс снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2022"

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 февраля. /ТАСС/. Международный конкурс снежных и ледовых скульптур "Гиперборея-2022" открылся во вторник в Петрозаводске. В этом году конкурсантам предложена единая тема для работ - 350-летие со дня рождения основателя столицы Карелии - Петра Первого, которое отмечается в 2022 году, сообщила ТАСС вице-мэр Петрозаводска Наталья Кармазина.

"Это первое мероприятие в череде событий, которые будут посвящены 350-летней годовщине со дня рождения Петра Первого в Петрозаводске. Мы сомневались, делать ли "Гиперборею" тематической, но поскольку год необычный, поскольку Петр - символ города, в честь него назван город, то решили, что у конкурса должна быть тематика", - рассказала собеседница агентства после церемонии открытия "Гипербореи".

Помимо ежегодного конкурса ледовых и снежных скульптур, который проводится в Петрозаводске уже в 21-й раз, под эгидой Петровского юбилея в этом году также пройдут научная конференция, День города и несколько других событий в сфере культуры и образования, добавила Кармазина.

Для конкурса на набережной Онежского озера уже установлены 30 снежных и ледовых кубов. Жюри будет оценивать работы по трем номинациям: малый и большой снежный куб, а также ледовая скульптура. В Петрозаводск на творческий турнир приехали участники из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Вологодской, Рязанской, Кировской, Мурманской, Свердловской областей, Ставропольского и Красноярского края. Специально к фестивалю были выкованы сувенирные монеты с изображениями Петра I и символа фестиваля "Гиперборея" - бога северного ветра Борея. С их помощью организаторы провели жеребьевку среди конкурсантов.

Со вторника команды начнут работать над скульптурами на набережной Онежского озера. Результаты их труда можно будет увидеть в главный день фестиваля - в субботу, 12 февраля. В этот день на озере также пройдет городской турнир по подледной рыбалке, фестиваль скандинавской ходьбы. Свою арт-программу подготовил музей-заповедник "Кижи": в квартале исторической застройки анонсировали интерактивную программу с мастер-классом по декоративной росписи керамической композиции, экскурсии, будет работать Кижская спортплощадка. Завершится фестиваль подведением итогов конкурса ледовых и снежных скульптур, а в финале над Онежским озером прогремит праздничный салют.