"Конвой свободы". Дальнобойщики Канады выступают против паспортов вакцинации

Акция началась 29 января после вступления в действие решения правительства о том, что при въезде из США не прошедшим полную вакцинацию водителям большегрузов надлежит проходить двухнедельный карантин

ТАСС, 8 февраля. Продолжающиеся вторую неделю в Канаде протесты дальнобойщиков против коронавирусных ограничений - пожалуй, единственная масштабная проблема на Западе, в причастности к которой не обвиняют Россию. Акция, получившая название "Конвой свободы", началась 29 января после вступления в действие решения канадского правительства о том, что при въезде из США не прошедшим полную вакцинацию водителям большегрузов надлежит проходить двухнедельный карантин.

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Протесты охватили всю территорию Канады, однако наиболее активно события развиваются в Оттаве, а также в ряде крупнейших городов, в том числе во франкоязычной области Квебек. При этом требование отменить карантин для дальнобойщиков достаточно быстро трансформировалось в требование к федеральным и региональным властям отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. К акции канадских дальнобойщиков стали присоединяться их коллеги в других странах мира - от США до Австралии. Об обеспокоенности разрастанием этой проблемы свидетельствует тот факт, что американская компания Meta, владеющая социальной сетью , заявила об удалении целого ряда групп, привлекающих внимание к протестам в Канаде. В компании объяснили это стремлением мошенников "погреть руки" на любой злободневной теме, а также активизацией в соцсетях ультраправых сил, призывающих к проведению подобных протестных акций в своих странах. Эпицентр противостояния Эпицентром противостояния стала Оттава, где проходит наиболее массовая акция протеста. Вторую неделю центр города парализован припаркованными там фурами и разбитыми палаточными лагерями, которые, как считают очевидцы, больше похожи на парки развлечений со всеми атрибутами: мангалами для барбекю, надувными батутами и даже передвижными саунами. Все это, а также постоянный шум от клаксонов автомобилей и просто скопления протестующих людей, вызвало серьезное недовольство местных жителей.

В полиции города признают, что сил стражей порядка на то, чтобы очистить центр столицы от протестующих, не хватает. Кроме того, и сторонники отмены антиковидных мер, и власти старательно подчеркивают мирный характер протеста и ссылаются на то, что все должно происходить демократично. Но, несмотря на это, в Оттаве было введено чрезвычайное положение. Опасаясь непредсказуемого развития событий, премьер-министр Джастин Трюдо вместе с семьей 29 января по покинул свою столичную резиденцию, а 31 января сообщил, что ушел на карантин в связи с тем, что контактировал с заразившимся коронавирусом сыном. Он также заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их маргинальным меньшинством. Ситуация не прояснилась В понедельник, 7 февраля Трюдо вернулся в Оттаву, чтобы выступить в парламенте. Он заявил, что протестующие "пытаются заблокировать экономику, демократию и повседневную жизнь" канадцев. Это, подчеркнул премьер, необходимо прекратить. Но пока не ясно, как именно.