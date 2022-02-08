"Конвой свободы". Дальнобойщики Канады выступают против паспортов вакцинации

ТАСС, 8 февраля. Продолжающиеся вторую неделю в Канаде протесты дальнобойщиков против коронавирусных ограничений - пожалуй, единственная масштабная проблема на Западе, в причастности к которой не обвиняют Россию. Акция, получившая название "Конвой свободы", началась 29 января после вступления в действие решения канадского правительства о том, что при въезде из США не прошедшим полную вакцинацию водителям большегрузов надлежит проходить двухнедельный карантин.
Протесты охватили всю территорию Канады, однако наиболее активно события развиваются в Оттаве, а также в ряде крупнейших городов, в том числе во франкоязычной области Квебек. При этом требование отменить карантин для дальнобойщиков достаточно быстро трансформировалось в требование к федеральным и региональным властям отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
К акции канадских дальнобойщиков стали присоединяться их коллеги в других странах мира - от США до Австралии. Об обеспокоенности разрастанием этой проблемы свидетельствует тот факт, что американская компания Meta, владеющая социальной сетью , заявила об удалении целого ряда групп, привлекающих внимание к протестам в Канаде. В компании объяснили это стремлением мошенников "погреть руки" на любой злободневной теме, а также активизацией в соцсетях ультраправых сил, призывающих к проведению подобных протестных акций в своих странах.
Эпицентр противостояния
Эпицентром противостояния стала Оттава, где проходит наиболее массовая акция протеста. Вторую неделю центр города парализован припаркованными там фурами и разбитыми палаточными лагерями, которые, как считают очевидцы, больше похожи на парки развлечений со всеми атрибутами: мангалами для барбекю, надувными батутами и даже передвижными саунами. Все это, а также постоянный шум от клаксонов автомобилей и просто скопления протестующих людей, вызвало серьезное недовольство местных жителей.
В полиции города признают, что сил стражей порядка на то, чтобы очистить центр столицы от протестующих, не хватает. Кроме того, и сторонники отмены антиковидных мер, и власти старательно подчеркивают мирный характер протеста и ссылаются на то, что все должно происходить демократично. Но, несмотря на это, в Оттаве было введено чрезвычайное положение.
Опасаясь непредсказуемого развития событий, премьер-министр Джастин Трюдо вместе с семьей 29 января по покинул свою столичную резиденцию, а 31 января сообщил, что ушел на карантин в связи с тем, что контактировал с заразившимся коронавирусом сыном. Он также заявил, что не намерен вступать в переговоры с протестующими в Оттаве, назвав их маргинальным меньшинством.
Ситуация не прояснилась
В понедельник, 7 февраля Трюдо вернулся в Оттаву, чтобы выступить в парламенте. Он заявил, что протестующие "пытаются заблокировать экономику, демократию и повседневную жизнь" канадцев. Это, подчеркнул премьер, необходимо прекратить. Но пока не ясно, как именно.
По мнению аналитиков, репутации Трюдо, по инициативе которого в сентябре 2021 года состоялись досрочные парламентские выборы, продолжающиеся протесты дальнобойщиков наносят серьезный ущерб. С благожелательностью к движению почти сразу отнеслась официальная оппозиция в лице Консервативной партии. Однако нынешние акции протеста вряд ли приведут к роспуску парламента и новым выборам.
Это косвенно подтверждают результаты опроса общественного мнения, согласно которым только около трети канадцев поддерживают дальнобойщиков в их требованиях отменить антиковидные ограничения. В ходе проведенного Abacus Data исследования 68% респондентов заявили, что у них "очень мало общего" с протестующими, а 32% опрошенных сказали, что у них "много общего" с дальнобойщиками. При этом в большинстве случаев люди признают, что меры, введенные в некоторых провинциях Канады в связи с распространением COVID-19, избыточны, и высказываются за их ослабление или отмену, так как ограничения наносят ущерб бизнесу.
Мэр Оттавы Джим Уотсон назвал нынешнюю ситуацию в Оттаве "тупиком" и призвал федеральное правительство Канады назначить для переговоров с протестующими авторитетного человека.
Протестующих лишили денег и топлива
Показательно, что протесты в Канаде вызвали сочувствие у жителей многих стран мира. Свидетельством тому стал стремительный сбор средств на оказание помощи дальнобойщикам. Всего за несколько дней на одной из американских частных платформ по сбору пожертвований было собрано 10 млн канадских долларов. Однако, как позднее заявили представители краудфандинговой платформы, власти Канады предоставили им некие доказательства того, что "ранее мирная демонстрация стала оккупационной" и ее участники якобы "применяли насилие и другие незаконные действия". Собранные средства в итоге были перечислены на "другие благотворительные цели".
Кроме того, полиция Оттавы провела акцию по изъятию у протестующих 3 тыс. тонн дизельного топлива.
Акции в других странах
Действия канадских водителей большегрузов вдохновили на аналогичные, хотя и менее масштабные акции своих коллег. Протесты дальнобойщиков проходят в Великобритании, Германии, Норвегии, Швейцарии, Австралии и других странах.
В США планируется акция, участники которой намерены провести марш на Вашингтон и расположиться вблизи Капитолия. Организаторы мероприятия объясняют свои действия протестом против принудительной вакцинации, которая, по их мнению, нарушает права и свободы тех, кто вакцинироваться не хочет.