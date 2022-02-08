Эксперт: в Дагестане необходима программа по сохранению бесписьменных языков

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сохранение и возрождение бесписьменных языков народов Дагестана требует разработки отдельной программы. Такое мнение высказал главный научный сотрудник отдела грамматических исследований Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Магомед Магомедов.

"Мы разработаем в дальнейшем вопросы, касающиеся исследования, - особенно бесписьменных языков, которые находятся в очень плачевном состоянии - они в настоящее время очень уязвимы. Само название - бесписьменные языки - они незащищенные, и какие-то меры, которые могли бы принести пользу этим языкам, я думаю, мы смогли бы совместно [с Научным центром по сохранению, возрождению и документации языков России Института языкознания РАН] разработать", - сказал он в ходе круглого стола "Программа сохранения языков России: разработка и реализация" в Общественной палате РФ.

Магомедов пояснил, что в настоящее время в Дагестане сохранилось 18 бесписьменных языков.

Он отметил, что в регионе не принят республиканский закон о языках народов Дагестана, что является препятствием в их сохранении. "В Дагестане возлагаем большие надежды на реализацию Программы по сохранению и возрождению языков [коренных народов] России. <…> Мы наметили план совместных действий по реализации основных положений программы", - пояснил он.

Ранее директор Института языкознания Российской академии наук (ИЯз РАН) Андрей Кибрик сообщал, что программа по сохранению и возрождению языков коренных народов России, рассчитанная на 10 лет, будет разработана до конца 2022 года. Цель программы - создать условия для естественной передачи языковой компетенции от старшего поколения детям дошкольного возраста. По его словам, при реализации программы необходимо создать сеть культурно-языковых центров в регионах, которые на местах будут заниматься конкретной работой. При этом также необходима научно-обоснованная информационная поддержка на государственном уровне.

Дагестан - самый многонациональный регион России, в котором проживают более 110 национальностей и этнических групп, с самостоятельными языками и диалектами, культурой и богатыми традициями. Наиболее многочисленными, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, являются аварцы (29,4%), даргинцы (17%), кумыки (14,9%), лезгины (13,3%), лакцы (5,6%), азербайджанцы (4,5%). В регионе, по данным переписи 2010 года, проживает 40 407 ногайцев. По данным властей республики, сегодня дагестанцы живут почти в 40 странах мира.