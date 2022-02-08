СКФУ откроет в Ливане ресурсный центр русского языка

СТАВРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) инициировал открытие ресурсного центра русского языка в Ливане. Готовность изучать язык изъявили более 900 студентов, сообщили журналистам в пресс-службе СКФУ.

"Опрос ливанских студентов показал интерес к изучению русского языка среди молодежи ближневосточного региона. Заполняя нашу анкету, 945 студентов заявили о своем желании приступить к занятиям. Это значит, что проект имеет большие перспективы к развитию. И очередным этапом мы видим создание ресурсного центра в Ливане. СКФУ готов оказывать методическую поддержку и обеспечивать студентов актуальной литературой по русскому", - цитирует пресс-служба ректора Дмитрия Беспалова.

Открытие ресурсного центра ректор СКФУ обсудил во время рабочей встречи с министром просвещения и высшего образования Ливана Аббасом аль-Халяби. У вуза уже есть опыт обучения ливанских студентов русскому языку. Университет организовал онлайн-занятия, слушателями которых стали 700 студентов и сотрудников Ливанского университета.

Северо-Кавказский федеральный университет является крупнейшим вузом Северного Кавказа. Университет сотрудничает со 106 вузами из 42 стран мира.