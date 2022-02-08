Лавров поприветствовал гостей и участников музыкального проекта "Российские музы - миру!"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Роль культурной дипломатии в формировании положительной объединительной межгосударственной повестки дня, в упрочении дружбы, доверия и взаимопонимания между народами трудно переоценить. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова организаторам, участникам и гостям концерта классической музыки в рамках международного музыкального проекта "Российские музы - миру!" в преддверии Дня дипломатического работника.

"Трудно переоценить роль культурной дипломатии в формировании положительной объединительной межгосударственной повестки дня, в упрочении дружбы, доверия и взаимопонимания между народами, - отметил Лавров. - В этой связи символично, что сегодняшний музыкальный вечер посвящен творчеству великого русского композитора Петра Ильича Чайковского".

Глава МИД РФ подчеркнул, что богатейшее наследие Чайковского является не только национальным, но и общемировым достоянием. "Яркое событие в общественной жизни столицы, концерт призван придать особой колорит празднованию Дня дипломатического работника, подарив слушателям непередаваемые ощущения сопричастности к музыкальному искусству", - добавил министр.

Лавров пожелал всем праздничного настроения, здоровья, успехов и всего наилучшего. Текст поздравления зачитали в Большом зале Московской Консерватории.

10 февраля в России ежегодно отмечается День дипломатического работника - профессиональный праздник российских дипломатов. Дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина от 31 октября 2002 г.