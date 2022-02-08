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Пандемия COVID-19

Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от COVID-19

Как сообщает The New York Times, компания готовится вновь запустить производство препарата в марте

ТАСС, 8 февраля. Американская компания Johnson & Johnson приостановила производство своей вакцины от коронавируса. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно сведениям издания, в конце 2021 года компания закрыла свой завод в нидерландском городе Лейден, где производилась вакцина. Остановка производства является временной: после паузы изготовление вакцины на заводе будет возобновлено. Как сообщает газета, компания готовится вновь запустить производство препарата в Лейдене в марте.

Один из источников газеты отметил, что из-за перерыва в производстве объемы поставок вакцины могут сократиться на несколько миллионов доз.

Теги
СШАНидерландыПандемия COVID-19
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