Школьники из 11 регионов в День науки рассказали в соцсетях о достижениях ученых из России

ТАСС, 8 февраля. Школьники из 11 регионов приняли участие в онлайн-акции всероссийского движения "Юнармия", выложив в соцсетях в День российской науки рассказы об отечественных ученых. Об этом сообщила во вторник пресс-служба "Юнармии".

"В День российской науки юнармейцы рассказали в социальных сетях о выдающихся достижениях российских ученых. К онлайн-акции, получившей название "Ученье - свет", присоединились школьники из 11 регионов, в том числе из Кемеровской, Пензенской, Ленинградской, Оренбургской и Тверской областей", - говорится в сообщении.

Участникам, как уточняется, предложили рассказать на своих страницах в соцсетях об отечественных ученых, которые не стали широко известными, несмотря на их важные открытия. "Благодаря юнармейцам не только их сверстники, но и взрослые пользователи соцсетей познакомились с трудами и биографиями Николая Беляева, Зинаиды Ермольевой, Николая Зелинского, Софьи Ковалевской и других ученых", - пояснили в пресс-службе.

Школьник из Амгинского лицея Якутии выложил в соцсетях видеоролик о физике Леониде Киренском, который изучал вопросы магнетизма и биофизики. А ученик из Подмосковья рассказал о Дмитрии Рябушинском, который в первой половине XX века развивал гидроаэродинамику, добавили в пресс-службе.

День российской науки отмечают 8 февраля. Праздник учредили в 1999 году по указу президента России. Дата празднования выбрана неслучайно: 8 февраля 1724 года по распоряжению Петра I основана Академия наук и художеств. Российская академия наук (РАН) - ее преемница.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.