На Кубани объявили штормовое предупреждение до 10 февраля

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о сильных осадках и ветре с 8 по 10 февраля объявили в Краснодарском крае, исключая город Сочи, также ожидаются подъемы уровней воды на юго-западных притоках реки Кубань, на реках юго-восточной территории и Черноморского побережья. Об этом во вторник сообщается на сайте краевого ГУ МЧС РФ.

"До конца суток 8 февраля, в течение 9 февраля, а также ночью и утром 10 февраля местами в крае (исключая город Сочи) ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, ливня в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на юго-западных притоках реки Кубань (Горячий Ключ, Северский, Крымский, Абинский районы), на реках юго-восточной территории (Апшеронский район), Черноморского побережья (Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок.

С конца января в Краснодарском крае местами идет снег и мокрый снег. В некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, сейчас снег в регионе продолжает таять. Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков и активного таяния снега в Славянском районе подтопленными оказались 167 придомовых территорий и 43 домовладения.