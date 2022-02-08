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Кубанские поисковики вернули утерянную медаль "За отвагу" родственникам фронтовика

Награда принадлежала саперу Филату Абрамову

КРАСНОДАР, 8 февраля. /ТАСС/. Поисковики на Кубани при содействии тульских поисковых отрядов вернули внучке участника Великой Отечественной войны утерянную медаль ее деда "За отвагу", сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

Советская медаль "За отвагу" была обнаружена радиолюбителем из Краснодара при ремонте старого радиоприемника и передана кубанскому поисковому отряду "Волчьи ворота".

"В результате архивно-поисковой работы поисковикам удалось узнать имя награжденного - им оказался сапер 93-го инженерно-саперного батальона 15-й инженерно-саперной бригады 9-й гвардейской армии Филат Дмитриевич Абрамов. Он родился в 1902 году в Тульской области, откуда в августе 1941 года ушел на фронт. Благодаря проведенной работе с архивами в Тульской области, удалось найти внучку Филата Дмитриевича Абрамова. Представители тульских поисковых отрядов "Суворовец" и "Безмолвие" встретились с женщиной и передали ей медаль деда и копию наградного листа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ефрейтор был удостоен награды за отличное выполнение боевых заданий командования в период с 16 марта по 15 апреля 1945 года в ходе Венской наступательной операции. Абрамов воевал на Карельском и Ленинградском фронтах, был дважды ранен, победу встретил в Чехословакии, добавили в пресс-службе.

По данным краевых властей, в 2021 году на территории 11 муниципалитетов Краснодарского края добровольцы провели 82 поисковых экспедиции и обнаружили останки 337 советских воинов. Поисковикам удалось установить имена девяти погибших защитников Отечества.

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