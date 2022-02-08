Самарский вуз планирует запустить серийное производство инновационных продуктов

САМАРА, 8 февраля. /ТАСС/. Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ) планирует создать центр компетенций по серийному производству инновационных продуктов на базе индустриального парка "Преображенка". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Самарской области со ссылкой на ректора вуза Александра Колсанова.

"Мы приняли такое решение: зайти в индустриальный парк "Преображенка", где будет создан центр компетенций по серийному производству всех наших запатентованных продуктов с привлечением инвесторов, индустриальных партнеров. Все, что мы делаем в рамках программы "Приоритет-2030", должно доходить до каждого человека", - цитирует пресс-служба Колсанова.

Ректор отметил, что в долгосрочной программе развития вуза есть планы по расширению научной базы, в том числе по созданию новых лабораторий и учебных корпусов. Сейчас в СамГМУ действует Институт инновационного развития, который занимается созданием и интеграцией инновационных продуктов и технологий в сфере медицины, образования и промышленности. В 2019 году институт получил статус лидирующего исследовательского центра цифровой экономики в области технологии виртуальной и дополненной реальности.

В целом ученые института разработали больше 50 инновационных проектов, которые относятся к сфере телемедицины, образованию. Также они помогают пациентам восстановиться после сложных заболеваний. Так, ученые создали специальный VR-тренажер для обучения сотрудников станции скорой помощи. С помощью такого оборудования медработники учатся, например, пользоваться аппаратом искусственной вентиляции легких при низкой сатурации. Апробация проекта успешно завершилась, обучение прошли более 200 человек.

Еще одна перспективна разработка самарских ученых - аппаратно-программный комплекс ReviSmell. Этот тренажер позволяет диагностировать нарушения обоняния и проводить его реабилитацию c помощью специального тренинга. Человек с помощью VR-очков погружается в виртуальную реальность, где представлен сценарий: он гуляет по дендрарию, ему подаются различные ароматы, и цель пациента - узнавать их.

Интерактивный анатомический стол "Пирогов" - образовательная разработка, которая продается уже в девяти странах. Он позволяет четко выстраивать логику обучения студентов и врачей циклу естественно-научных дисциплин: топографическая анатомия, патологическая анатомия, судебно-медицинская экспертиза, хирургия, офтальмология, стоматология, отоларингология и другим. Для удобства студентов разработаны облегченные версии стола для планшетов и смартфонов. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров после осмотра стола предложил совместно с правительством проработать вопрос о более широком использовании инновационной разработки в школах.

О программе "Приоритет-2030"

Минобрнауки России объявило о запуске программы "Приоритет-2030" 24 июня, она направлена на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Предполагаемый срок реализации программы - 10 лет, она будет проходить в два этапа: 2021-2025 годы и 2025-2030 годы. Общее финансирование вузов - участников программы "Приоритет-2030" до конца 2022 года составит свыше 47 млрд рублей.

По итогам конкурсного отбора, участниками программы стали три вуза Самарской области - СамГМУ, а также Самарский университет имени С. П. Королева и Тольяттинский государственный университет. Теперь они могут рассчитывать на грант в размере 100 млн рублей. При этом медицинский вуз прошел во второй отборочный этап и выиграл специальный грант в 1 млрд рублей.