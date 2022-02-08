В Ярославской области перенесли проведение массовой гонки "Лыжня России"

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Всероссийская гонка "Лыжня России-2022" в Ярославской области переносится на более поздний срок из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщила в Instagram пресс-служба департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике области.

"Проведение юбилейной Всероссийской массовой лыжной гонки в Ярославской области было запланировано на 12 февраля в спортивном комплексе "Подолино". В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе было принято решение о переносе лыжного забега на более поздний срок", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, информация о новой дате проведения мероприятия будет размещена на сайте департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике региона, а также в соцсетях ведомства.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 100 930 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 84 410 человек, умерли 2 156. За сутки выявлены 1 247 случаев коронавируса. Коллективный иммунитет составляет 58,3%.