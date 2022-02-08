В Ленобласти построят и реконструируют более 160 очистных сооружений в ближайшие годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Более 130 водоочистных сооружений и 36 канализационно-очистных сооружений планируется построить и реконструировать в Ленинградской области в ближайшие годы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания экологического общественного совета при губернаторе.

"На сегодня утверждены проекты строительства более 130 водоочистных сооружений, 36 канализационно-очистных сооружений. Часть из них - модульного типа, они производятся на заводах и быстро монтируются на месте. Часть - более сложные, капитальные. Они, в основном, возводятся в крупных городах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Повышение качества воды в области стало одной из тем обсуждения на заседании. По словам губернатора Александра Дрозденко, вопрос обеспечения жителей чистой питьевой водой и качественная очистка сточных вод являются приоритетом для региона.

"Уже прошел экспертизу проект водоочистных сооружений Выборга общей стоимостью около 5 млрд рублей, на подходе такой же грандиозный проект для Волхова. Реализуется большой проект по канализационным очистным сооружениям в Подпорожье. Но мы только в начале пути. Поэтому будем с привлечением специалистов экосовета и при поддержке представителей науки и общественности обсуждать первые итоги реализации проекта "Чистая вода" в Ленинградской области и перспективы работы на ближайшие три года", - привели в пресс-службе слова Дрозденко. Отмечается, что крупные проекты, как в Выборге, получают финансовую поддержку федерального правительства.

Губернатор напомнил, что на необходимость для Ленинградской области приложить больше усилий к строительству современных очистных сооружений обращал внимание президент РФ Владимир Путин. "Это особенно важно с учетом участия России в Конвенции, связанной с очисткой и поддержанием водного баланса Балтийского моря. Работа с чистой водой и со стоками возлагает на нас особую ответственность", - подчеркнул Дрозденко.

Новый метод переработки иловых осадков

На заседании также обсуждался вопрос внедрения нового метода переработки иловых осадков, остающихся после очистки сточных вод. Его представил генеральный директор Леноблводоканала Сергей Морозов.

"Наиболее экономически целесообразными для Ленинградской области являются технологии, предусматривающие обезвоживание осадков на самих объектах, то есть компостирование, производство почвы, грунтов, а также удобрений с реализацией на рынке для отсыпки дорог, благоустройства территорий", - привели слова Морозова в пресс-службе.

Сйчас на балансе Леноблводоканала находится более 100 очистных сооружений, которые непрерывно образуют осадки сточных вод. Их нельзя долго копить на сооружениях, чтобы не оказывать негативное воздействие на окружающую среду, пояснили в пресс-службе.

Планируется, что пилотными территориями для внедрения нового метода станут Выборг, Луга и Волхов. Там будут использованы три разные технологии обработки осадков. По результатам внедрения метода будет разработана технико-экономическая модель с определением самой эффективной технологии, рынком сбыта и сроком реализации.