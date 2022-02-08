Медики из Башкирии прибыли в Карачаево-Черкесию для помощи в лечении ковида

ЧЕРКЕССК, 8 февраля. /ТАСС/. Бригада в составе 12 медицинских работников из Башкирии, направленная в Карачаево-Черкесию по распоряжению Министерства здравоохранения РФ, приступила к работе в ковид-госпиталях республики. Об этом журналистам сообщил региональный оперативный штаб.

"По распоряжению Минздрава России в Карачаево-Черкесию приехала делегация сотрудников Башкирского государственного медицинского университета. В составе группы 12 пульмонологов, инфекционистов, анестезиологов-реаниматологов, хирургов. Гости ознакомятся с работой медицинских организаций КЧР в условиях пандемии, а также окажут практическую и консультативную помощь жителям КЧР", - рассказали в оперштабе.

Все врачи из Башкирии уже распределены и приступили к работе в ковид-госпиталях республики, а также в центре амбулаторной помощи в Черкесске. В Карачаево-Черкесской республиканской клинической больнице ведут прием офтальмолог и сосудистый хирург из команды прибывших медиков. Они отбирают пациентов, нуждающихся в высокотехнологичном лечении.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 395 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 37 379 случаев инфицирования, 32 007 жителей выздоровели, 945 умерли. В госпиталях получают лечение 499 пациентов, остальные лечатся амбулаторно.